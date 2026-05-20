Землетрясение произошло на Ольхоне

Землетрясение произошло вечером 19 мая в районе острова Ольхон на Байкале.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от восточного берега острова, интенсивность сейсмособытия оценили до 5 баллов. По данным сейсмологов, разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет.

Толчки ощутили жители нескольких населенных пунктов на побережье Байкала. В самом крупном поселке острова — Хужире — и деревне Харанцы интенсивность достигала 3 баллов. В Онгурене и Сахюрте зафиксировали 2-3 балла, а в Горячинске — 3-4 балла. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.