2,4 миллиона — предел: чьи банковские счета окажутся «под лупой» у государства

С 2027 года в России вводится новый механизм контроля за банковскими вкладами. В рамках платформы «Антидроп» при открытии счёта станет обязательным указание ИНН. Это нововведение направлено на борьбу с мошенничеством и вывод экономики из тени, сообщает РИА Новости .
О том, как это будет работать, рассказал эксперт Максим Гмыря.
«Использование ИНН станет эффективным инструментом для отслеживания сомнительных операций и пресечения схем по уклонению от налогов. Особое внимание будет уделяться счетам с годовым оборотом выше 2,4 миллиона рублей — они попадают под пристальное наблюдение», — пояснил он.
Россияне забирают деньги из банков
Интерес к теме вкладов подогревается общей ситуацией на рынке. В марте 2026 года произошёл перелом: граждане впервые с осени 2022 года начали массово забирать деньги со срочных депозитов. Общий отток составил 288,1 млрд рублей.
Эксперты связывают это со снижением ставок по вкладам и поиском населением альтернативных способов вложения капитала.
Кого коснётся контроль?
По словам эксперта, для законопослушных граждан ничего не изменится — это будет лишь дополнительный пункт в анкете при открытии вклада. Основной удар придётся на «дропперов» (подставных лиц) и нелегальный бизнес.
- Что вызовет вопросы? Большое количество мелких транзакций.
- Что не вызовет проблем? Добросовестные сборы на общественные нужды (их легко объяснить).
- Главное требование: Скрытую предпринимательскую деятельность придётся легализовать и платить налоги.
Важно отметить, что министр финансов Антон Силуанов официально опроверг слухи о возможной заморозке вкладов, назвав их «фейковыми вбросами».