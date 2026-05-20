Российская нефть подорожала на 70-150% на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Военные действия в Персидском заливе привели к самому масштабному мировому энергетическому кризису в новейшей истории. Российское сырье подорожало значительно сильнее Brent: рост цен на отечественные сорта составил от 70% до 150% против более чем 50% у североморского эталона. Экспортная стоимость Urals с начала конфликта к середине мая выросла с $37 до $92 за баррель. Об этом пишет газета «Известия».

По словам генерального директора «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» Тамары Сафоновой, экспортная цена Urals в балтийских и черноморских портах увеличилась почти втрое – с $37 по состоянию на 27 февраля до максимального пика в $110 за баррель на 2 апреля 2026 года. Премиальный сорт ESPO, отправляемый через порт Козьмино в Приморье, подорожал на 79% – с $57 в конце февраля до $102 на конец марта. Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева уточнила, что до конфликта ESPO традиционно торговался с премией к Urals примерно в $10 за баррель.

По данным Минэкономразвития, средняя стоимость Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, выросла с $44,59 за баррель в феврале до $94,87 в апреле. Средняя цена рассчитывается как сумма среднеарифметического значения экспортных цен в портах Приморск и Новороссийск с коэффициентом 0,78 и средней цены в порту Козьмино с коэффициентом 0,22. В начале апреля Urals и вовсе превосходила ESPO – $109 против $96 за баррель, что стало уникальной ситуацией на рынке.

Ранее Бизнесмен Олег Дерипаска отмечал, что внезапный конфликт на Ближнем Востоке не принесёт России пользы, несмотря на рост цен на нефть, газ и удобрения и возможное ослабление санкций. По его мнению, мировая экономика из-за высоких цен на энергоносители серьёзно и надолго замедлится. В условиях сильного рубля Россия также «понесёт серьёзные потери в этом глобальном кризисе из-за шока нефтяных цен».