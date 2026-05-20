Братский Народный Банк продлевает время приёма платежей для бизнеса

С 18 мая 2026 года Братский Народный Банк продлевает время приёма и обработки электронных расчётных документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих дистанционное банковское обслуживание.

«Теперь, если вы отправите платёжные документы через платёжную систему Банка России или систему «Клиент-Банк» (включая мобильное приложение «АНКБ Бизнес Онлайн») до 20:00 по иркутскому времени, банк исполнит их в этот же рабочий день. Документы, поступившие после 20:00, а также требующие дополнительного контроля по законодательству РФ, будут обработаны на следующий рабочий день», – говорится в сообщении банка.

Режим обслуживания клиентов в отделениях Банка, а также время проведения Банком иных операций остаются без изменений.​


/ Сибирское Информационное Агентство /
