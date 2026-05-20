Дальневосточный банк: как защитить свои данные при объединении банков

Чтобы обезопасить себя, следуйте простым правилам:



- Доверяйте только официальным источникам

Вся достоверная информация публикуется только на сайтах банков (dvbank.ru, mkb.ru) и сообщается по официальным телефонам контактных центров.

- Проверяйте номера телефонов

Для связи с банком используйте только номера, указанные на официальных ресурсах.

- Скачивайте приложения безопасно

Приложение МКБ устанавливайте только из официальных магазинов или по прямой ссылке с сайта банка.

- Никогда не сообщайте секретные данные

Сотрудники банков никогда не запрашивают:

* Коды из SMS.

* PIN-коды карт.

* CVV/CVC-коды (три цифры на обороте).

* Логины и пароли от личного кабинета.



"Если вам поступил подозрительный звонок, сообщение или письмо с требованием срочно перевести деньги или назвать данные карты — немедленно прекратите разговор и сами перезвоните в банк по официальному номеру. Будьте бдительны и берегите свои финансы!", – предупреждают в Дальневосточном банке.