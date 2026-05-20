Дальневосточный банк: как защитить свои данные при объединении банков

В связи с объединением АО «Дальневосточный банк» и Московского кредитного банка участились случаи мошенничества. Злоумышленники могут рассылать ложную информацию от имени банков, чтобы получить доступ к вашим счетам.
Чтобы обезопасить себя, следуйте простым правилам:
- Доверяйте только официальным источникам
Вся достоверная информация публикуется только на сайтах банков (dvbank.ru, mkb.ru) и сообщается по официальным телефонам контактных центров.
- Проверяйте номера телефонов
Для связи с банком используйте только номера, указанные на официальных ресурсах.
- Скачивайте приложения безопасно
Приложение МКБ устанавливайте только из официальных магазинов или по прямой ссылке с сайта банка.
- Никогда не сообщайте секретные данные
Сотрудники банков никогда не запрашивают:
* Коды из SMS.
* PIN-коды карт.
* CVV/CVC-коды (три цифры на обороте).
* Логины и пароли от личного кабинета.
"Если вам поступил подозрительный звонок, сообщение или письмо с требованием срочно перевести деньги или назвать данные карты — немедленно прекратите разговор и сами перезвоните в банк по официальному номеру. Будьте бдительны и берегите свои финансы!", – предупреждают в Дальневосточном банке.