Дальневосточный банк: как защитить свои данные при объединении банков

В связи с объединением АО «Дальневосточный банк» и Московского кредитного банка участились случаи мошенничества. Злоумышленники могут рассылать ложную информацию от имени банков, чтобы получить доступ к вашим счетам.

Чтобы обезопасить себя, следуйте простым правилам:

-  Доверяйте только официальным источникам

Вся достоверная информация публикуется только на сайтах банков (dvbank.ru, mkb.ru) и сообщается по официальным телефонам контактных центров.

- Проверяйте номера телефонов

Для связи с банком используйте только номера, указанные на официальных ресурсах.
-  Скачивайте приложения безопасно

Приложение МКБ устанавливайте только из официальных магазинов или по прямой ссылке с сайта банка.

- Никогда не сообщайте секретные данные

Сотрудники банков никогда не запрашивают:

* Коды из SMS.
* PIN-коды карт.
* CVV/CVC-коды (три цифры на обороте).
* Логины и пароли от личного кабинета.

"Если вам поступил подозрительный звонок, сообщение или письмо с требованием срочно перевести деньги или назвать данные карты — немедленно прекратите разговор и сами перезвоните в банк по официальному номеру. Будьте бдительны и берегите свои финансы!", – предупреждают в Дальневосточном банке.


