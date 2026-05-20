«Цифра банк» обновляет тарифы для бизнеса и запускает моментальное зачисление по эквайрингу

«Цифра банк» с 19 мая вводит новые редакции тарифов для бизнеса, при подключении услуги интернет-эквайринга реализована возможность моментального зачисления денежных средств по операциям оплаты на расчетный счет открытый в «Цифра банке»

«Цифра банк» информирует о том, что с 19 мая 2026 года вступает в силу новая редакция Тарифов расчетно‑кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в российских рублях и в иностранной валюте.

В рамках предоставления услуги интернет-эквайринга, появилась возможность подключения услуги моментального зачисления денежных средств по операциям оплаты на расчетный счет открытый в «Цифра банк». Согласно тарифам, действующим с 19 мая 2026 года, комиссия за услугу составляет 0,29% от суммы каждой авторизованной операции (в т.ч. НДС).

