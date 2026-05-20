Альфа-Банк запустил универсальный кредитный лимит для малого бизнеса

Универсальный кредитный лимит — продукт для предпринимателей, который позволяет компаниям получить доступ к финансированию на любые бизнес-цели с возможностью гибко управлять условиями финансирования.

Продукт обеспечивает постоянный доступ к заемным средствам для оперативного решения текущих и стратегических задач: пополнения оборотных средств, инвестиций в развитие или рефинансирования действующих обязательств. Универсальный кредитный лимит позволяет бизнесу сохранить финансовую устойчивость и быстро привлекать средства в нужный момент, не оформляя новый кредит под каждую задачу.

Универсальный кредитный лимит предоставляет клиентам возобновляемый лимит финансирования в сумме до 70 млн рублей и на срок до 10 лет. Без залога предприниматели могут получить до 20 млн рублей, а при необходимости увеличить доступный лимит, оформив залог как до выдачи кредита, так и после. Процентная ставка по продукту составляет от 17,5% годовых при подключении опции «Защита Бизнеса» и подписки.

Одним из ключевых преимуществ универсального кредитного лимита стала гибкость условий. Для клиентов отсутствует комиссия за резервирование лимита и плата за досрочное погашение. Если залог не был предоставлен после выдачи кредита, штрафы не применяются. При этом страхование предмета залога не является обязательным условием. Также предпринимателям доступны различные формы погашения кредита и отсутствие требования по поддержанию кредитовых оборотов по счету.

