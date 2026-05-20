Альфа-Банк усиливает команду: экс-глава «Европлана» Сергей Мизюра займётся всей лизинговой вертикалью

Альфа-Банк, крупнейший частный банк России, усиливает лизинговую вертикаль. Сергей Мизюра, ранее возглавлявший ПАО «ЛК «Европлан», займет должность старшего вице-президента, директора по корпоративному и розничному лизингу Альфа-Банка. В новой роли он будет курировать розничный и корпоративный лизинг в банке и всех его активах, а также способствовать интеграции всех продуктов, связанных с лизингом. При этом Сергей Мизюра продолжит занимать должность члена Совета директоров ЛК «Европлан».
Сергей Мизюра проработал в Европлане более 20 лет, пройдя путь от менеджера по продажам до генерального директора. Последние четыре года он руководил компанией. Под его управлением Европлан успешно провел IPO и оставался прибыльным в условиях высоких ставок.
На позицию генерального директора Европлана назначен Илья Ноготков, до этого занимавший должность первого заместителя генерального директора компании. Среди его задач — повышение фундаментальной стоимости компании в кооперации с Альфа-Банком, выполнение плановых бизнес- и финансовых показателей, дальнейшая цифровизация деятельности и расширение продуктовой линейки.
На позицию председателя правления Альфа-Лизинга назначена Ольга Кириллова, ранее занимавшая должность вице-президента и коммерческого директора компании. Она продолжит развивать корпоративный лизинговый бизнес под брендом Альфа-Лизинга, куда входит лизинг железнодорожных вагонов, недвижимости, авиатехники и других крупных корпоративных сегментов.
Максим Агаджанов, возглавлявший Альфа-Лизинг с ноября 2024 года, оставляет пост председателя правления. Под его руководством компания успешно скорректировала стратегию, сделав акцент на качестве портфеля и устойчивости бизнеса. В Альфа-Банке Максим продолжит курировать проекты по развитию бизнеса на должности управляющего директора.
Европлан по итогам 2025 года подтвердил статус одного из лидеров российского рынка автолизинга, несмотря на сложную макроэкономическую конъюнктуру. Объем нового бизнеса составил 105,5 млрд рублей с НДС, а чистая прибыль достигла 5,1 млрд рублей, что на 47% превысило прогнозы менеджмента. Чистый непроцентный доход вырос на 14,1% и достиг 18,1 млрд рублей. В декабре 2025 года Европлан вошел в группу Альфа-Банка.
По итогам 2025 года Альфа-Лизинг вошел в топ-5 крупнейших лизинговых компаний России по версии «Эксперт РА». Объем нового бизнеса составил 111 млрд руб. с НДС.
«Мы усиливаем лизинговую вертикаль, объединяя лучшие практики и сильные стороны всех компаний нашей группы, чтобы предложить клиентам более гибкие, эффективные и доступные решения в сфере корпоративного и розничного лизинга. Это позволит нам повысить качество обслуживания, ускорить процесс принятия решений и укрепить позиции Альфа‑Банка как надёжного партнёра для бизнеса любого масштаба», — сказал директор крупного и среднего бизнеса Альфа‑Банка Владимир Воейков.