Альфа-Банк и «Открытая мобильная платформа» запустили сервис регистрации подтвержденной биометрии в Phygital офисах

Альфа-Банк и «Открытая мобильная платформа» объявили о запуске мобильного решения для регистрации подтвержденной биометрии с помощью планшета на базе доверенной операционной системы «Аврора». Сервис обеспечивает полный цикл размещения биометрических данных в ГИС ЕБС, включая получение согласия клиента, подтверждение учетной записи и регистрацию уникальных физических характеристик – фото лица и записи голоса.

Клиенты Альфа-Банка получили сервис регистрации биометрии в любом удобном месте, без привязки к отдельному стационарному рабочему месту. Главное технологическое преимущество — интеграция сервиса в контур Альфа-Банка, что существенно снижает операционные задержки, исключает риск дублирования данных и делает процесс обслуживания быстрым и еще более безопасным.

Виталий Клименко, руководитель дирекции развития и трансформации сети Альфа-Банка, поделился: «Банк сделал ещё один шаг в сторону цифрового сервиса — запустил в отделениях сбор биометрии на планшете. Развитие сервиса стало продолжением стратегии Phygital — объединения цифровых и физических каналов. Мы рады партнерству с «Открытой мобильной платформой», благодаря которому наши сервисы становятся еще быстрее и удобнее, сохраняя при этом высочайший уровень защиты данных».

Константин Земляков, начальник отдела по работе с коммерческими заказчиками «Открытой мобильной платформы», поделился: «Доверенная технологическая платформа «Аврора» является одним из факторов устойчивого цифрового развития банковского сектора. Мы рады помочь «Альфа-Банку» создать еще более комфортные условия для клиентов при помощи отечественного востребованного и безопасного продукта».