Альфа-Банк открыл техноковоркинг в Университете МИСИС

Открытие коворкинга — часть программы Альфа-Будущее. Уже в 185 топовых вузах по всей стране запущены современные технологичные пространства для студентов и преподавателей.

В огромном коворкинге — удобные зоны для командной и индивидуальной работы, мягкие дизайнерские диваны для отдыха, масштабная арт-инсталляция в виде 13-метровой изогнутой бегущей строки. Пространство оснащено современной инфраструктурой, в нем планируется проводить лекции топовых спикеров и карьерные консультации от ведущих экспертов отрасли.

«Мы инвестируем не просто в инфраструктуру, а в умы и таланты будущего. Открытие этого техноковоркинга — наш вклад в развитие нового поколения инноваторов, которые завтра будут определять технологический ландшафт страны. Мы хотим, чтобы студенты МИСИС чувствовали себя здесь комфортно, могли свободно творить, обмениваться идеями и получать доступ к лучшим практикам индустрии прямо в стенах своего университета», — поделился Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка. «Альфа-Банк — один из ключевых бизнес-партнёров Университета МИСИС. Наше взаимодействие охватывает различные сферы: совместно мы разрабатываем образовательные программы, организуем практики и стажировки для студентов и преподавателей, реализуем инфраструктурные и социально значимые проекты и многое другое. Открытие коворкинга Альфа-Банка расширит возможности для студентов: позволит молодым людям более тесно и содержательно взаимодействовать с ведущими экспертами и участвовать в реальных проектах компании. Это ещё больше повысит конкурентоспособность выпускников НИТУ МИСИС на рынке труда», —прокомментировала Алевтина Черникова, ректор Университета МИСИС.

В день открытия коворкинга его посетили более тысячи студентов и популярный блогер Даня Крастер. Обладателей Альфа-Карт ждали бесплатный кофе и лимонады. Все желающие могли кастомизировать карты, футболки и бутылки для воды, нанеся на них принт или гравировку. В зоне с «колесом фортуны» разыгрывали мерч Альфа-Банка, эксперты проводили карьерные консультации и рассказывали о возможностях стажировок и развитии карьеры.