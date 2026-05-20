Альфа-Банк получил международную награду за внедрение ИИ на премии New Age Banking Summit в Омане

Альфа-Банк стал лауреатом международной премии New Age Banking Summit в номинации Best Enterprise-wide AI Technology Implementation («Лучшее внедрение технологий искусственного интеллекта в масштабах всей организации»). Награду вручили 18 мая в Маскате — столице Омана.

New Age Banking Summit — одно из ключевых мероприятий банковского сектора региона MENA (Middle East and North Africa — страны Ближнего Востока и Северной Африки), которое ежегодно собирает представителей крупнейших банков, технологических компаний и регуляторов. Участники обсуждают развитие цифрового банкинга, внедрение искусственного интеллекта и новые финансовые технологии.

Альфа-Банк получил награду за масштабное внедрение технологий искусственного интеллекта в ключевые процессы банка. Эксперты отметили системный подход к использованию ИИ — от клиентских сервисов и повышения операционной эффективности до усиления кибербезопасности и развития внутренних технологических платформ. Решения банка позволяют быстрее запускать продукты, улучшать клиентский опыт и повышать качество финансовых сервисов.

Это уже третья международная награда Альфа-Банка в регионе MENA — ранее банк получал премии в Саудовской Аравии и ОАЭ. Оман стал новой страной в географии международных наград Альфа-Банка. Сегодня страна активно развивает цифровую экономику в рамках стратегии Oman Vision 2040, делая ставку на технологии, инновации и развитие новых отраслей.