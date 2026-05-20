Альфа-Банк и «Код Безопасности» подписали меморандум о совместных банковских и ИТ-решениях на ЦИПР-2026

Альфа-Банк и компания «Код Безопасности» подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание прошло на стенде Альфа-Банка на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде 19 мая.

По условиям соглашения Альфа-Банк будет предоставлять компании «Код Безопасности» банковские продукты, включая расчётно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты для корпоративных клиентов и корпоративные депозиты.

В свою очередь «Код Безопасности» поставит Альфа-Банку решения в области кибербезопасности, такие как криптошлюзы, межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений и средства защиты конечных устройств от несанкционированного доступа. Эти технологии предназначены для защиты инфраструктурных компонентов банка в различных проектах, в том числе в тех, которые требуют соблюдения регуляторных требований.

Сотрудничество поможет расширить спектр банковских услуг для «Кода Безопасности» и повысить уровень киберзащиты систем Альфа-Банка, что позволит эффективно противостоять современным угрозам и обеспечить соответствие нормативным требованиям.

«Обмен передовыми продуктами и ИТ-решениями — необходимый шаг к повышению устойчивости и конкурентоспособности обеих компаний. Такое партнёрство создаёт взаимовыгодный союз, где финансовая экспертиза и инновационные технологии усиливают друг друга и способствуют общему развитию. Совместно мы сможем предложить клиентам более надёжные сервисы, отвечающие самым высоким требованиям регуляторов и рынка», — сказал старший вице-президент, руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.

«Код Безопасности» давно сотрудничает с ведущими организациями финансовой отрасли, поэтому специалисты компании обладают необходимой экспертизой для защиты ИТ-инфраструктур и обеспечения качественного взаимодействия с ИБ-службами банков. В лице Альфа-Банка мы приобретаем надежного партнера, лидера своей области, с которым сможем обмениваться лучшими практиками для совместного развития», — отметил коммерческий директор компании «Код Безопасности» Дмитрий Шатсков.