S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Иркутска в Петропавловск-Камчатский

Авиакомпания S7 Airlines возобновила прямые рейсы между Иркутском и Петропавловском-Камчатским. Полеты выполняются один раз в неделю по средам на самолетах Boeing 737-800. Время в пути из Иркутска составляет 4 часа 50 минут, обратный перелет занимает 5 часов 15 минут.

Согласно расписанию, из Иркутска самолеты отправляются в 03:15 и приземляются в Петропавловске-Камчатском в 12:05 по местному времени.

Обратный вылет из Петропавловска-Камчатского производится в 13:20, прибытие в Иркутск – в 14:35. С 7 июня добавится дополнительный рейс по воскресеньям, а с 26 июня – по пятницам, благодаря чему частота полетов к концу июня увеличится до трех раз в неделю.


/ Сибирское Информационное Агентство /
