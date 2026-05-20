Бюджет РФ может недополучить до 2 трлн рублей НДС из-за замедления экономики и укрепления рубля

С 2026 года стандартная ставка НДС выросла на 2 процентных пункта – до 22%, а порог выручки для УСН, после которого возникает обязанность платить сбор, снижен с 60 млн до 20 млн рублей. На этом фоне налоговые поступления ожидаемо выросли: за январь-апрель бюджет получил 5,3 трлн рублей от НДС – почти на 20% больше, чем годом ранее. Однако опрошенные «Известиями» эксперты предупреждают, что по итогам года казна может недосчитаться части запланированных доходов.

«Замедление экономики может сказаться на собираемости налога», – уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее оценке, бюджет рискует недополучить около 700 млрд рублей. Экономист Ольга Гогаладзе считает, что при сохранении нынешних темпов сборы к концу года могут составить менее 16 трлн рублей вместо запланированных 17,5 трлн. Более пессимистичный сценарий допускает экономист Андрей Бархота: по его оценке, поступления НДС могут составить 15,5-16,5 трлн рублей, а выпадающие доходы достигнут 1-2 трлн.

О рисках недополучения средств ранее предупреждала и Счетная палата. В пресс-службе ведомства подтвердили, что вероятность недобора существует. Среди причин названы повышение порога выручки для УСН с обязательной уплатой НДС до 20 млн рублей вместо обсуждавшихся 10 млн, а также освобождение предприятий общепита от уплаты налога с 1 апреля 2026 года, что не учитывалось при подготовке прогноза. Снижение поступлений НДС на импортные товары аудиторы также связали с сильным рублем: по данным ЦБ, с начала года курс укрепился на 7,5% – до 72,3 рубля за доллар.

Ранее эксперты заявили о том, что крепкий рубль становится проблемой для бюджета: укрепление курса на один рубль снижает доходы казны примерно на 100-150 млрд рублей в месяц.