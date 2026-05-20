На Нижнюю набережную Иркутска устанавливают 16 полигональных бабров к конкурсу «БабрАрт» и 365-летию города

Десять больших полигональных металлических фигур главного туристического символа Иркутска — бабра — начали устанавливать на Нижней набережной, еще шесть доставят в течение недели. Первых двух бабров разместили по обе стороны от зеркальных букв «Счастье чистой воды», остальные займут места на нижнем ярусе набережной до Московских ворот и зеркального бабра. Мероприятие приурочено к 365-летию столицы Прибайкалья.

«Конкурс "БабрАрт" является продолжением проекта "Счастье чистой воды", который мы развиваем. До этого мы создали ледовые композиции и алфавит, комикс, песни, клипы. Сейчас он обретает новую форму. Это проявляется в арт-направлении: новых образах нашего бабра. 16 полигональных фигур будут расписаны художниками, творческими коллективами и учащимися детских художественных школ и студий с 1 по 5 июня», — рассказала советник мэра Иркутска Инга Корочкина.

На первый этап конкурса поступило 110 заявок, экспертный совет отобрал 50 эскизов, участники перенесли изображения на миниатюрных гипсовых бабров. В ближайшее время жюри выберет 16 финалистов, которые и получат право расписать большие полигональные фигуры. Руководитель АНО «Клуб молодых архитекторов» Роман Малинович пригласил жителей понаблюдать за творческим процессом, а в День города 6 июня определят трех победителей, а горожане выберут лучшего бабра, автор которого получит приз зрительских симпатий.