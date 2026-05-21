Больше возможностей с Программой лояльности Примсоцбанка

Напоминаем, что в персональном кабинете лояльности Примсоцбанка есть предложение «Партнеры-онлайн». Это платформа, на которой размещены ссылки организаций-партнёров. Переходя по ним, вы можете совершать покупки и получать дополнительный кешбэк, который не суммируется с основным ежемесячным кешбэком от Банка, что позволяет выходить за рамки лимита вознаграждения.

Что можно покупать с дополнительным кешбэком

Витрина Партнеров позволяет удобно совершать покупки и получать дополнительный кешбэк при:

пополнении аккаунтов на игровых платформах;

покупке улучшений и дополнительных опций для интернет-игр;

приобретении косметики и парфюмерии;

оплате подписок;

бронировании авиабилетов, отелей, гостиниц и экскурсионных туров;

покупке одежды, в том числе детской, и товаров для спорта;

заключении договоров с операторами связи;

заказе еды и напитков.

В разделе «Партнеры-онлайн» персонального кабинета лояльности каждый найдёт предложения по интересам и получит дополнительный кешбэк за покупку.

Как получить дополнительный кешбэк

Войдите в персональный кабинет лояльности Примсоцбанка и откройте раздел «Партнеры-онлайн». Выберите интересующего партнёра и откройте его карточку. Нажмите «Перейти в магазин». Оформите покупку и оплатите её картой Примсоцбанка.

Важные детали

Размер кешбэка индивидуален для каждого партнёра — он указан в карточке предложения.

Срок начисления вознаграждения варьируется от 25 до 80 дней. Среднее время ожидания вознаграждения также указано в карточке партнёра.

Где найти раздел

Раздел «Партнеры-онлайн» доступен в персональном кабинете лояльности в приложении Примсоцбанка или в его веб-версии.

Подробные условия — в Правилах программы лояльности Примсоцбанка, доступных в разделе «Дебетовые карты», подразделе «Информационные документы» на официальном сайте банка.

