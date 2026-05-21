Продажи новых автомобилей Lexus в РФ за четыре месяца выросли на 90%

За первые четыре месяца 2026 года на российский учет встало 1495 новых легковых автомобилей Lexus. Это на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 785 штук. Более половины реализованных машин пришлось на одну модель – кроссовер Lexus RX. Об этом сообщил директор агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков.

Согласно статистике продаж, кроссовер Lexus RX разошелся тиражом 891 экземпляр, что составило 59,6% от общего объема. В тройку самых популярных моделей также вошли полноразмерный кроссовер Lexus LX с результатом 367 штук и седан бизнес-класса Lexus ES – 108 штук. В отличие от многих других брендов, 84% проданных в этом году автомобилей Lexus имеют японскую сборку.

Основные пути поставок автомобилей Lexus в Россию проходят через Киргизию и Беларусь.

На китайские версии японского бренда приходится лишь 12,5% продаж. Таким образом, покупатели отдают явное предпочтение машинам, произведенным непосредственно в Японии, несмотря на усложнившуюся логистику.

В целом продажи авто в России восстанавливаются: в апреле 2026 года банки выдали россиянам 107,2 тыс. автокредитов. По сравнению с мартом показатель снизился на 3%, однако в годовом выражении спрос взлетел на 21%. Объём кредитования за месяц составил 163 млрд рублей (+44% к апрелю прошлого года).


