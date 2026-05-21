«Паника на бирже»: рубль резко развернулся вниз после трёхлетнего максимума

После трёх дней уверенного роста рубль резко развернулся и начал терять позиции. Юань, достигнув трёхлетнего минимума, откатился от поддержки 10,3 рубля. Эксперты связывают это с технической перегретостью и фиксацией прибыли спекулянтами.

«Импульс ослабления может быть вызван тем, что курс был излишне занижен. Участники рынка, продававшие валюту для вложений в рублёвые инструменты, теперь начинают восстанавливать позиции», — отмечают аналитики.

Налоги держат оборону

Несмотря на коррекцию, аналитики БКС «Мир инвестиций» считают, что налоговый период (пик платежей 25–28 мая) сдержит падение рубля. Компании будут продавать валюту для уплаты налогов, создавая избыточное предложение.

«Ближайшей целью для юаня станет диапазон 10,55–10,6 рубля. Уровень 10,6 рубля теперь станет препятствием для дальнейшего роста», — прогнозируют эксперты.

При этом курс доллара на внебиржевом рынке также опустился ниже 71 рубля — впервые с февраля 2023 года.

Что будет летом? Драйверы для разворота

Эксперты прогнозируют смену тренда. На это повлияют:

Снижение ставки ЦБ: Регулятор может довести ключевую ставку до 13% к концу года, что оживит импорт.

Действия Минфина: Летом ведомство, вероятно, кратно увеличит объёмы покупки валюты для бюджета.

«На фоне дисбаланса предложения и спроса скорость падения курсов усилилась. Ощущается биржевая паника. Обычно это предшествует развороту», — пишут эксперты.