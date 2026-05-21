Бум на таблетки: рынок препаратов для похудения в России вырос в 2,5 раза за год

По данным агентства DSM Group, в 2025 году объём российского рынка лекарств для лечения ожирения достиг 44,6 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем двумя годами ранее. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году рынок увеличится ещё почти на 70% и составит около 75 млрд рублей. Таким образом, за два года сегмент может вырасти более чем в четыре раза, сообщает газета "Ведомости".



Рост спроса связан с популярностью современных препаратов на основе агонистов GLP-1, таких как семаглутид (известный под брендом «Оземпик» и его аналоги). По оценкам аналитиков, на такие лекарства приходится около 65% рынка. Ещё примерно 20% занимают средства на основе тирзепатида (например, «Мунджаро»), хотя официально этот препарат в Россию не поставлялся.



Интересно, что продажи «Оземпика» начали отставать от темпов роста препаратов с тирзепатидом, что говорит о смене предпочтений россиян в пользу более новых и эффективных средств для снижения веса.