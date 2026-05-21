Ставки по вкладам снизили 15 из топ-20 банков

После снижения ключевой ставки Банка России 24 апреля до 14,5% годовых 15 из 20 крупнейших банков по объему депозитов физлиц снизили процентные ставки по вкладам. Такие данные приводит индекс вкладов, рассчитываемый платформой Финуслуги.

Один банк за этот период ставки повысил, еще в трех динамика была разнонаправленной.

Согласно индексу Финуслуг, в период с 24 апреля по 20 мая средние ставки по вкладам со сроком от трех месяцев до трех лет снижались. Исключением стали лишь вклады на год, средняя ставка по которым показала рост на 0,05 процентного пункта – до 12,33%.

Средняя доходность по остальным срокам снизилась на 0,18-0,33 п.п. На этой неделе динамика индекса развернулась: средние ставки по вкладам со сроком до года включительно выросли на 0,07-0,16 п.п., однако этот рост произошел только за счет изменения в составе топ-20 банков.

По состоянию на 20 мая средняя ставка по трехмесячному вкладу составила 13,35%, по полугодовому – 12,97%, по вкладу на полтора года – 11,18%, по двухлетнему – 11%, по трехлетнему – 10,76%.

Напомним, что следующее заседание Банка России по ключевой ставке состоится 19 июня 2026 года. Ранее регулятор восемь раз подряд снижал ставку, а глава Минэкономразвития Максим Решетников ожидает дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.