Золотые резервы России достигли минимума с 2022 года

В апреле 2026 года объём золотых резервов Банка России сократился до 73,9 млн тройских унций — это самый низкий показатель с февраля 2022 года. На начало года запасы составляли 74,8 млн унций, а затем ежемесячно уменьшались: в феврале — на 300 тыс., в марте и апреле — ещё на 200 тыс. унций, сообщает ТАСС со ссылкой на данные регулятора.

При этом стоимость монетарного золота на 1 мая 2026 года достигла $391,14 млрд.

Эксперты отмечают, что Банк России активно продаёт золото и конвертирует его в юани. По словам аналитика Натальи Мильчаковой, у такого решения две основные причины. Во-первых, продажа драгметаллов помогает покрывать дефицит бюджета: за первые четыре месяца 2026 года он уже составил 7,2 трлн рублей при годовом плане 3,8 трлн, то есть превысил прогноз более чем в полтора раза.

Напомним, что мировые цены на золото снижаются. В мае фьючерсы на золото на бирже COMEX торгуются на уровне $4560 за тройскую унцию. Падение происходит после бурного роста в конце января 2026 года, когда из-за глобального геополитического кризиса и потрясений на финансовых рынках золото взлетело выше $5600 за унцию. Сейчас котировки снижаются из-за пересмотра ожиданий по политике ФРС США: инвесторы закладывают более длительный период высоких процентных ставок. Это укрепляет доллар и повышает доходность гособлигаций, что делает золото менее привлекательным для вложений.

Эксперты отмечают, что рынок золота сейчас находится в состоянии борьбы двух противоположных сил: с одной стороны, цены выглядят перегретыми по сравнению с себестоимостью добычи, с другой — сохраняется высокий спрос на драгметалл как на «тихую гавань» в условиях глобальной нестабильности. Аналитики считают, что даже глубокая коррекция — временное явление, и не исключают обновления исторических максимумов уже к концу 2026 года или в 2027-м.