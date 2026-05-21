Глава Мосбиржи заявил об «усталости» рынка акций

Состояние российского фондового рынка можно охарактеризовать как «усталость», однако топ-менеджмент биржи видит предпосылки для оптимизма. Об этом в интервью РБК заявил глава Московской биржи Виктор Жидков.

«Действительно, усталость рынка есть, но при этом, мне кажется, уже накапливается какой-то оптимизм. Как в марафоне, есть второе дыхание, вот мы к нему готовы», — отметил он.

Жидков связывает текущее состояние с геополитической борьбой, санкциями и страхами инвесторов. Несмотря на это, эксперты из SberCIB, БКС и ВТБ прогнозируют по итогам 2026 года рост индекса Мосбиржи на 23–36%.

Статистика: падение и отток ликвидности

С начала года индекс Мосбиржи потерял 4,37%. За четыре месяца 2026 года полная доходность индекса составила минус 2%. Наиболее убыточными стали акции строителей (минус 12,5%) и металлургов (минус 12,1%).

Среднедневные объемы торгов акциями в апреле упали до 84,6 млрд рублей — это минимум за три года. Ликвидность перетекает на рынок облигаций. Основной спрос формируют физические лица, в то время как банки и доверительные управляющие выступают продавцами.

Экспертный взгляд: «Рынок умирает не от обвала»

Директор инвесткомпании «Центум» Сергей Малых проводит аналогию с «торговлей внутри аквариума». По его мнению, главная проблема российского рынка — не падение котировок, а потеря горизонта планирования.

«Самое опасное — потеря горизонта. Когда инвестор думает не о развитии компаний, а о том, введут ли завтра новые правила. В такой среде деньги перестают работать на рост экономики», — считает эксперт.

Он подчеркивает, что рынок умирает не от обвала, а когда люди перестают верить в стабильность правил игры на годы вперед. Высокая ключевая ставка ЦБ лишь усугубляет ситуацию, превращая рынок из механизма роста в площадку для краткосрочных спекуляций.