В апреле рост цен в России значительно замедлился. Что это значит?

В апреле рост цен в России значительно замедлился. Этому способствовало сезонное удешевление овощей и фруктов, а также снижение цен на яйца и услуги зарубежного туризма, сообщает ЦБ.

«Многие товары, зависящие от спроса, дешевели или дорожали умеренными темпами. Снизились цены на смартфоны, бытовую технику и инструменты», — отмечают аналитики.

При этом инфляция в сфере услуг остаётся высокой (выше 4% в годовом выражении). В среднем за месяц продовольственные товары подешевели, а непродовольственные — дорожали слабо.

Инфляция открывает путь к снижению ставки

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил, что инфляция демонстрирует устойчивое замедление.

«Это означает, что ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков снижается. Также видим, что у нас практически не растут кредиты бизнесу и населению», — подчеркнул министр.

По его словам, это формирует аргументы в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Напомним, 27 апреля ключевая ставка была снижена до 14,5% годовых. Ближайшее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 июня 2026 года.

По прогнозам Минэкономразвития, по итогам текущего года инфляция в стране замедлится до 5,2% год к году.


