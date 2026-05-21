Лавров объяснил, что удерживает Россию от «чрезмерного ущерба» Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе SMG заявил, что Россия не применяет на Украине весь спектр доступных средств, чтобы не нанести «чрезмерный ущерб» территориям, где проживают «по большому счету наши люди», передаёт РБК.

«Мы последовательно решаем задачи специальной военной операции. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди», — подчеркнул глава МИД.

Лавров сообщил, что за 2026 год было взято под контроль около 80 населённых пунктов, из них 35 — в марте и апреле. «Процесс идёт», — добавил он.

Министр отметил, что Россия сохраняет каналы коммуникации с США и готова к диалогу, напомнив о саммите в Анкоридже. При этом Москва не видит изменений в позиции Владимира Зеленского и Европы, которые, по словам Лаврова, становятся «всё более агрессивными и наглыми».

«Наша задача состоит в том, чтобы не допустить милитаризации Украины, её нацификации. Не допустить, чтобы с её территории исходили угрозы Российской Федерации», — заявил дипломат.