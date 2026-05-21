Ипотека под 2% творит чудеса: как Владивосток ворвался в топ-10 стройки России

На май 2026 года 20 городов России с населением менее 1 млн человек строят жилья больше, чем часть мегаполисов. Два из них — Тюмень и Владивосток — и вовсе ворвались в топ-10 страны, обогнав по объемам такие города, как Новосибирск, Уфа и Казань.

Это выяснил «РБК Недвижимость», проанализировав данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Кто в лидерах?

Первые пять мест традиционно занимают гиганты: Москва, Краснодар, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Однако на шестом месте расположилась Тюмень (население 872 тыс. человек) с объемом стройки 3,3 млн кв. м. Она обгоняет миллионник Новосибирск, у которого менее 2,9 млн кв. м.

Секрет Владивостока

Замыкает десятку лидеров Владивосток (около 610 тыс. человек) с показателем более 2,1 млн кв. м. Город совершил резкий скачок за счет дальневосточной ипотеки под 2% годовых. За семь лет он поднялся в рейтинге почти на 20 позиций.

«Причина успеха этих городов — сочетание высокого спроса и доступных ипотечных программ. Однако в 2026 году мы видим замедление темпов в Тюмени и Владивостоке из-за насыщения рынка», — отмечают аналитики.


