Иркутская область на втором месте в Сибири по ВРП

На совещании под руководством Губернатора Игоря Кобзева был рассмотрен отчёт о результатах работы Правительства Иркутской области за 2025 год. Глава региона подчеркнул, что, несмотря на высокую турбулентность в экономике, Иркутская область демонстрирует устойчивость и адаптивность к новым вызовам.

Основные достижения:

- Валовый региональный продукт: Иркутская область занимает 2-е место в Сибирском федеральном округе и 14-е в России с объёмом более 3 трлн рублей.
- Инвестиции: Объём инвестиций составил почти 1 трлн рублей, что позволяет региону сохранять 2-е место в Сибири и 11-е по России.
- Промышленное производство: 40% в структуре ВРП, регион поднялся на 13-е место по России и 2-е в СФО с показателем 2,4 трлн рублей.

Игорь Кобзев отметил, что 70% расходов бюджета направлены на социальную сферу. В 2025 году акцент был сделан на выполнение приоритетов, определённых Президентом, включая поддержку участников СВО и их семей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
