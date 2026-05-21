Мост между столицей и Сибирью: как «Восход 03» меняет представление о моде в Иркутске

30 мая в Иркутске состоится показ-перформанс «Восход 03» — это не просто модное дефиле, а масштабное высказывание о смелости быть собой. В этом году событие выходит на принципиально новый уровень: площадкой станет шоурум автохолдинга «Первая Автоколонна». Этот смелый выбор идеально отражает главную концепцию — свободу выбора и движение по собственному пути. На одной сцене организаторы объединят топовых дизайнеров из Москвы и Сибири, чтобы создать уникальное визуальное искусство, которое ломает шаблоны.

Кто зажжет на подиуме?

Москва:

– Сергей Горбунов: Создает одежду для Rendez-Vous. В его коллекциях снимается Марк Эйдельштейн. Готовит нечто особенное для иркутской публики.

– Виктория Волкова (VIVOL): Бренду всего год, но его образы уже покорили стритстайлы Милана и Москвы. Ждем взрыв цвета и энергии!

– ALTO PLANO: Концептуальный бренд для высоких мужчин. Готовим мощный и стильный мужской блок.

Сибирь:

– Маргарита Мещерякова (Красноярск): Покажет женственность через сложный и актуальный крой.

– ANGELINA ERF (Красноярск): Дерзкий стиль, который выбирают фэшн-инфлюэнсеры по всей стране.

– Ольга Николаева (Железногорск): Дизайнер и автор конструкций для бренда DARYA KIPRIYANOVA. Приготовила интеллектуальную моду.

«30 мая вы увидите, как эти разные стили сплетаются в единый грандиозный перформанс. А 31 мая у вас будет уникальная возможность купить одежду из коллекций прямо с подиума», – поделились подробностями организаторы.

Подробнее о событии на сайте проекта voshodshow.ru