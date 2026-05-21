Россия не наносит «чрезмерный ущерб» Украине, чтобы не пострадали «наши люди» – Лавров: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: рождаемость в деревнях России падает, на Дне города в Иркутске выступят «Дискотека Авария» и «Братья Грим», Иркутская область заняла второе место в СФО по ВРП. Подробнее – в обзоре СИА.

Почему Россия не наносит «чрезмерный ущерб» Украине

Россия не применяет на Украине весь спектр доступных средств, чтобы не нанести «чрезмерный ущерб» территориям, где проживают «по большому счету наши люди». Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью шанхайской медиагруппе SMG, передает РБК.

Рождаемость в деревнях

Суммарный коэффициент рождаемости сельского населения России по итогам 2025 года снизился до 1,464, став самым низким с 1990 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. По сравнению с 2024 годом показатель снизился на 0,06, а пик сельской рождаемости был зафиксирован в 1990 году на уровне 2,6.

Самый высокий СКР сельского населения в 2025 году зафиксирован в Ненецком автономном округе (2,751), Ямало-Ненецком АО (2,619) и Республике Тыва (2,526). Самый низкий – в Ленинградской области (0,833), Севастополе (0,849) и Мордовии (0,855). СКР всего населения страны составил 1,361, городского – 1,327.

Квартиры дешевеют в Москве

Средняя стоимость квартир в новостройках по итогам реальных сделок в апреле снизилась: в старых границах Москвы – на 2,2%, до 578,4 тыс. рублей за квадратный метр, в ТиНАО – на 3,7%, до 331,9 тыс. рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической системы BnMap.pro. Основное падение обеспечил элитный сегмент, тогда как бизнес-класс, напротив, подорожал.

Мошенничество и временная занятость

В январе-апреле 2026 года число мошенничеств в сфере временной занятости выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Известиям» директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. Около 41% инцидентов пришлось на фишинговые формы под видом анкет работодателя.

Еще 27% случаев были связаны со схемами предоплаты – оплатой медкнижек, спецодежды, обучения или доступа к рабочим сменам, после чего аккаунты «работодателей» исчезали. На поддельные приложения для учета смен и выплат пришлось 16% инцидентов. Количество фишинговых страниц, связанных с трудоустройством, выросло на 30-35% год к году, что составляет десятки тысяч случаев обмана.

«Дискотека Авария» и «Братья Грим» выступят в Иркутске на юбилее города

Группа «Дискотека Авария» выступит в Иркутске на юбилей города 6 июня. Такой подарок для жителей столицы Прибайкалья и гостей подготовила компания «Эн+». В праздничные дни 6 и 7 июня для иркутян также выступят «Братья Грим» и NANSI & SIDOROV. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Руслан Болотов.

Новое ограждение на мысе Бурхан

На мысе Бурхан на Ольхоне начали реконструкцию ограждения: 200 метров заменят полностью, еще 150 отремонтируют. К работам приступила бригада под руководством предпринимателя, который ранее уже участвовал в строительстве ограждения Сарайского пляжа. Лес завезен, начат демонтаж части ограды. Работы проводятся в рамках проекта «Три души Ольхона».

Иркутская область заняла второе место в СФО по ВРП

Валовый региональный продукт Иркутской области превысил 3 трлн рублей – это второе место в СФО и 14-е в России. Объем инвестиций составил почти 1 трлн рублей, что позволило региону сохранить второе место в Сибири и 11-е по стране. Промышленное производство занимает 40% в структуре ВРП с показателем 2,4 трлн рублей – регион поднялся на 13-е место по России и второе в СФО.