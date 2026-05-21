ФНС начала блокировать товарные знаки, патенты и софт компаний при обеспечительных мерах по налоговым долгам

Федеральная налоговая служба расширила перечень активов, попадающих под обеспечительные меры при взыскании долгов: теперь ограничения распространяются на нематериальные активы – товарные знаки, программы, патенты, базы данных и права требования к контрагентам. Об этом говорится в письме ФНС, с которым ознакомились «Известия». Новый подход действует с 2026 года.

«Для многих современных компаний это болезненный сценарий. Сейчас у бизнеса часто минимум недвижимости и техники, а главная ценность сосредоточена именно в интеллектуальной собственности. Поэтому ФНС всё активнее использует обеспечительные меры именно против нематериальных активов», – отметил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова пояснила: это не означает, что налоговая «заберет» бренд или софт, но компания может лишиться возможности продать, заложить или переоформить такие активы без согласия инспекции.

По словам налогового консультанта Аллы Милютиной, из-за ограничений бизнес может потерять возможность распоряжаться патентами, товарными знаками и дебиторской задолженностью. Если раньше обеспечительные меры были точечным инструментом, то сейчас они вводятся примерно в 85% спорных случаев после проверок.

В пресс-службе ФНС сообщили, что меры принимаются на основе системы комплексного управления и администрирования долгом (СКУАД), которая анализирует риск-профиль налогоплательщика. Благодаря внедрению единого налогового счета и автоматизации число должников удалось сократить вдвое.

Ранее стало известно, что предприниматели на упрощенной системе налогообложения начали массово закрывать и заново открывать ИП, чтобы обнулить лимиты по НДС, которые с 2026 года были снижены втрое – до 20 млн рублей. ФНС и Минфин уже отреагировали на эту практику, предупредив, что доходы при перерегистрации будут суммироваться за весь год, а бизнесу доначислят налог исходя из реальных обязательств.