Банк Уралсиб стал лауреатом конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири»

20 мая в Большом зале правительства Новосибирской области состоялась церемония награждения лауреатов конкурса «Директор года Сибири. Предприятие года Сибири» по итогам 2025 года. Банк Уралсиб стал лауреатом в номинации «Финансист года» за «Уверенное развитие рынка финансовых услуг».

Конкурс уже более двадцати лет проводится Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий (МАРП), Издательским домом «Сибирское слово» совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной палатой, Ассоциацией «Деловой клуб «СЭР» при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО, правительства Новосибирской области, Законодательного собрания НСО, мэрии города Новосибирска. Конкурс ставит своей целью поддержать руководителей предприятий и организаций всех форм собственности, работающих в различных отраслях экономики, реализующих инновационные проекты, внедряющих передовые технологии, вносящих свой вклад в экономическое развитие региона. Награждение лауреатов конкурса проводится традиционно в канун празднования Дня предпринимателя в России.

Сегодня Банк Уралсиб предлагает широкий спектр банковских продуктов и услуг для розничных и корпоративных клиентов, а также малого бизнеса. «Новосибирский филиал Банка Уралсиб в 2025 году продемонстрировал стабильный рост финансовых показателей, мы поступательно работали над повышением эффективности и качества обслуживания, безопасности и комфорта своих клиентов. Все это способствовало нашей победе в таком престижном конкурсе», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.