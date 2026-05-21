«Было бы жаль потерять проект»: глава «Сервико» объяснил, почему компания поддержала иркутский марафон

21 июня в 9:00 Иркутск снова станет центром притяжения для любителей бега. По живописной набережной Ангары и бульвару Гагарина пройдёт «Сервико Иркутский Марафон» — главный летний спортивный праздник региона и одно из крупнейших беговых событий Восточной Сибири и Дальнего Востока. Это знаковое событие, ведь забег состоится уже в 8-й раз.

В этом году забег, ранее известный как «Слата Марафон», вступает в новую эру. В 2026 году у марафона новый титульный партнёр — компания «Сервико», одна из крупных межрегиональных логистических компаний, которая вносит существенный вклад в развитие региона и традиционно поддерживает спорт.

Почему «Сервико» не осталось в стороне?

По словам генерального директора компании Виктора Захарова, предложение о поддержке стало для них определённой неожиданностью.

«Для нас это было сюрпризом, потому что казалось, что у марафона всё хорошо. Он ярко гремел каждый год. Мы не могли этого не замечать, поскольку даже маршруты дистанций традиционно проходили под окнами нашего офиса в центре города. Решение о поддержке приняли быстро. Посчитали с командой, что будет жаль потерять проект, в котором участвует почти 5 тысяч человек», — рассказал он.

Виктор Захаров подчеркнул важность подобных инициатив:

«Подобные проекты не только украшают наш город и привлекают сотни беговых туристов, но, самое главное, воспитывают здоровое поколение с правильным отношением к своей жизни и родному городу! Уверены, что беговая традиция в Иркутске должна жить и развиваться. В нынешнее время — при поддержке нашей компании. Нам по пути!»

5 дистанций для каждого:

Организаторы подготовили праздник для всей семьи и всех категорий участников:

Полумарафон (21 км).

10 км.

Сервико фан-ран (3 км).

Сервико дети (1 км).

Северная ходьба (3 км).

Стартовый взнос варьируется от 300 до 2500 рублей. С регистрацией стоит поторопиться: уже выкуплено более половины слотов.