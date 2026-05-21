Российский ритейл оказался в глубоком кризисе

Падение потребительского спроса на фоне общего замедления экономики стало ключевым фактором, ускорившим кризис в российском ритейле. По итогам января-марта 2026 года оценка экономической ситуации в розничной торговле опустилась до минус 24 – это худший показатель за все время наблюдений, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Прибыльность бизнеса ритейлеры оценили на рекордно низком уровне в минус 34.

В «Ленте» сообщили о замедлении продаж продуктов и снижении потребительской уверенности до минимальных значений за последние два года. По данным «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», в январе-апреле количество покупок продуктов сократилось на 2% год к году, средний чек вырос на 5% и достиг 1160 рублей. Индекс предпринимательской уверенности в отрасли упал до минус 8, что говорит о негативной оценке большинством компаний ситуации на рынке.

Большинство крупных ритейлеров фиксируют снижение темпов роста выручки. У X5 в первом квартале показатель увеличился на 11,3% против 20,7% годом ранее, у «Ленты» – на 23,4%, но рентабельность снизилась из-за расходов на интеграцию приобретенных активов. Продажи «Ригла-Здравсити» выросли на 15% до 73 млрд рублей, однако этот рост обусловлен повышением цен на медикаменты. Средний уровень торговой наценки достиг 28% – максимума за всё время наблюдений. При этом ряд крупных сетей, включая X5, «Магнит», «Ашан», «Дикси» и «Азбуку вкуса», добровольно ограничивают наценки на отдельные продукты на уровне 5-10%.

Компании пытаются снизить арендные ставки, а если договориться не удается – закрывают магазины. O'STIN в 2025 году закрыл 62 точки и сократил 15% персонала, Gloria Jeans за неполные два года ликвидировала не менее 100 магазинов, «Лэтуаль» ликвидировал 93 точки и в 2026-м намерен сократить еще 150.