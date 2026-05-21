Новости

"Коммунальный рай" в Приангарье
«Латаем дыры» и ждём катастрофу? Почему низкие тарифы на ЖКХ в Иркутске — это ловушка
«Коммуналка» по-иркутски: почему низкие тарифы — это рай для жителей и ад для сетей
«Коммунальный рай» в Приангарье: почему низкие тарифы на ЖКХ могут привести к катастрофе
Все материалы сюжета

Changan наращивает производство в России до 40 000 авто в год

Российское подразделение Changan объявило о расширении производственной программы. В сообщении компании говорится, что она увеличивает объёмы выпуска, расширяет модельный ряд и укрепляет позиции на одном из крупнейших автозаводов страны.

Читайте также:

Продажи новых автомобилей Lexus в РФ за четыре месяца выросли на 90%
21 мая 2026
«Без прямой конкуренции»: Мантуров рассказал о правилах для китайских автогигантов в России
20 мая 2026

Ключевой площадкой выступает завод в Калининградской области. Предприятие, обладающее максимальной мощностью в 250 тысяч автомобилей в год, считается одним из крупнейших сборочных центров в России. Changan закрепила за собой три производственные линии общей мощностью 120 тысяч авто, что позволяет гибко масштабировать производство.

Положительная динамика подтверждается цифрами: за 2025 год выпущено 7 859 автомобилей. В 2026 году плановый объём производства должен кратно возрасти — только за первые месяцы выпущено более 14 тысяч единиц при годовом плане в 40 тысяч.

Параллельно компания расширяет инфраструктуру. Бренд представлен в 96 городах, а дилерская сеть насчитывает более 200 центров. В течение 2026 года Changan планирует локализовать производство восьми новых и обновлённых моделей, включая кроссоверы и лифтбеки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (1049)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес