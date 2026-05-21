Changan наращивает производство в России до 40 000 авто в год

Российское подразделение Changan объявило о расширении производственной программы. В сообщении компании говорится, что она увеличивает объёмы выпуска, расширяет модельный ряд и укрепляет позиции на одном из крупнейших автозаводов страны.

Ключевой площадкой выступает завод в Калининградской области. Предприятие, обладающее максимальной мощностью в 250 тысяч автомобилей в год, считается одним из крупнейших сборочных центров в России. Changan закрепила за собой три производственные линии общей мощностью 120 тысяч авто, что позволяет гибко масштабировать производство.

Положительная динамика подтверждается цифрами: за 2025 год выпущено 7 859 автомобилей. В 2026 году плановый объём производства должен кратно возрасти — только за первые месяцы выпущено более 14 тысяч единиц при годовом плане в 40 тысяч.

Параллельно компания расширяет инфраструктуру. Бренд представлен в 96 городах, а дилерская сеть насчитывает более 200 центров. В течение 2026 года Changan планирует локализовать производство восьми новых и обновлённых моделей, включая кроссоверы и лифтбеки.