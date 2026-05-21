В Иркутской области приняли закон об ответственном бизнесе

Законодательное собрание Иркутской области приняло во втором и окончательном чтении закон «О развитии ответственного ведения бизнеса в Иркутской области». Документ создает правовую основу для формирования реестра ответственных субъектов региона на основе национального стандарта «ЭКГ-рейтинг», который оценивает благонадежность, социальную и экологическую ответственность компаний.

– Принятие закона об ответственном ведении бизнеса – важный шаг для региона. Мы создаем понятные и прозрачные правила, которые позволяют поощрять предпринимателей, добросовестно работающих на рынке, заботящихся о своих сотрудниках и об экологии. Статус ответственного субъекта станет для бизнеса знаком качества и реальным инструментом получения государственной поддержки. Уверен, что это будет стимулировать все больше компаний повышать свою деловую репутацию, – подытожил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

Закон позволит исполнительным органам власти и институтам развития бизнеса разрабатывать меры стимулирования для организаций с высокой деловой репутацией. Для таких компаний предусмотрены преференции: применение ГОСТ при закупках, сокращение сроков рассмотрения обращений, информационно-консультационная поддержка и публикация материалов о положительных практиках.

Ранее Иркутская область вошла в число лидеров по рекомендованным к увольнению сотрудникам. В целом по России на 1 апреля 2026 года число работников, рекомендованных к увольнению, достигло 105 тыс. человек. За последние 10 месяцев этот показатель вырос на 43%. Лидерами по планируемым сокращениям стали Москва, Омская и Иркутская области, а также Красноярский край.


/ Сибирское Информационное Агентство /
