В Бурятии задержаны владелец и водитель перевернувшейся аэролодки

В Республике Бурятия задержаны судоводитель и владелец судна, действия которого привели к гибели пяти человек. По версии следствия, 19 мая в Прибайкальском районе на озере Байкал перевернулась аэролодка, при этом на борту находились 17 человек без спасательных жилетов при вместимости не более 12 пассажиров.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по частям 3 статей 263 и 238 УК РФ, они признали вину. Следствие намерено ходатайствовать об их заключении под стражу. Остальным пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

По данным следствия, владелец судна не поставил его на учет и допустил к управлению водителя без соответствующих прав. Вместимость лодки составляла не более 12 человек, однако в момент крушения на ней находились 17 туристов.

«Судебная практика по таким делам показывает, что реальные сроки получают прежде всего капитан и владельцы, если было доказано, что они эксплуатировали судно с нарушениями.Например, перегружали его, игнорировали погодные условия или у них отсутствовали лицензии. Часто привлекают и должностных лиц, допустивших выход плавсредства в рейс», — сообщил «Известиям» партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» Альберт Халеян.