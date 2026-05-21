В Иркутской области предложили ввести штрафы до 100 тыс. рублей за выезд на лед

В Иркутской области предлагают ввести административную ответственность за выезд транспортных средств на лед вне оборудованных ледовых переправ. Соответствующий проект закона, внесенный губернатором Игорем Кобзевым, рассмотрели на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве областного парламента.

– Прошедшая зима показала острую необходимость в ужесточении мер безопасности, поскольку несоблюдение требований привело к гибели людей, в том числе иностранных граждан, – сообщил исполняющий обязанности министра имущественных отношений Приангарья Антон Протасов.

За выезд на лед в запрещенных местах граждан предлагается штрафовать на сумму от 1 до 2 тысяч рублей, должностных лиц – от 10 до 20 тысяч, юридических – от 30 до 40 тысяч. Если транспорт выехал на лед с пассажирами, штрафы вырастут: для граждан от 1 до 3 тысяч, для должностных лиц от 10 до 30 тысяч, для юрлиц от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение граждане заплатят от 3 до 5 тысяч, должностные лица – от 30 до 50 тысяч, юридические – от 50 до 100 тысяч рублей. Хивусы под действие законопроекта не попадают.

Напомним, что 20 февраля 2026 года в районе мыса Хобой под лед ушел УАЗ с китайскими туристами. Восемь человек погибли, одному удалось спастись.