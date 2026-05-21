Улан-Удэ вошел в тройку лидеров России по снижению цен на «первичку»

Аналитики Домклик изучили стоимость квартир в российских новостройках в столичных городах регионов за первые 5 месяцев 2026 года, используя данные по ипотечным сделкам Сбера. Наибольшее падение стоимости квадратного метра зафиксировано в Майкопе – на 10,8%, Тюмени – на 10,6% и Улан-Удэ – на 8,9%.

Лидером рейтинга, где наиболее всего подешевели новостройки к маю 2026 года, стала столица Республики Адыгея – Майкоп. Здесь «квадрат» упал в цене на 17,7 тыс. руб. (-10,8%): с 164,3 тыс. руб. в январе до 146,6 тыс. руб. в мае.

На втором месте – Тюмень. Там стоимость кв. м квартиры в новостройке потеряла 10,6% (-16,6 тыс. руб.): со 157,6 тыс. руб. до 141 тыс. руб. Замыкает тройку столица Республики Бурятия – Улан-Удэ. Там с начала года кв. м подешевел на 15,2 тыс. руб. (-8,9%): со 171,2 тыс. руб. до 156 тыс. руб.

Четвёртую строчку занимает Смоленск (-7,4%), от него немного отстает столица Кузбасса – Кемерово (-6,4%). В Кургане падение стоимости составило 6%, в Астрахани – 5,6%, а в Благовещенске – 5,1%.

В рейтинг попали и города-миллионники. Среди них сильнее всего цены на первичное жильё снизились в Уфе и Омске: -4,5% в каждом. Также стоимость квадратного метра упала в Новосибирске (-4,1%), Ростове-на-Дону (-4%), Екатеринбурге (-3,4%) и Воронеже (-2,7%). Меньше всего цена «квадрата» снизилась в Казани – с 243,5 тыс. руб. до 237,1 тыс. руб. (-2,6%). Рейтинг региональных центров с падением цен на новостройки замыкают Абакан (-2,5%), Пенза (-2,3%) и Саратов (-1,7%).