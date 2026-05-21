«Не бежать впереди паровоза»: Мосбиржа готовится к тестам криптовалюты летом 2026-го

Московская биржа готовится к запуску тестовых торгов криптовалютами. Как сообщил глава площадки Виктор Жидков в интервью РБК, испытания могут начаться уже летом 2026 года.

«Мы разрабатываем концепцию торговли и ждём финального дизайна регулирования. Нам важно не делать ошибочных действий», — подчеркнул Жидков.

По его словам, биржа уже готовит техническую инфраструктуру. В тестах примут участие профессиональные участники рынка, чтобы в дальнейшем предоставлять эти услуги клиентам. Реальные, а не тестовые сделки могут стартовать к концу 2026 года, когда будет принят соответствующий закон.

«Нужно дождаться, когда будут сформулированы все тезисы в законе. Любая строчка может повлиять на инфраструктуру. Здесь важно не бежать впереди паровоза», — пояснил глава Мосбиржи.

Реформа рынка

Планы биржи синхронизированы с масштабной реформой крипторынка в России. ЦБ предлагает разрешить банкам и брокерам работать как криптообменники. Это выведет рынок из «серой зоны», повысит безопасность, но лишит операции анонимности. Законопроект будет внесён в Госдуму в ближайшее время.