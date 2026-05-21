Сбер установил рекорд по выдаче автокредитов на автомобили с пробегом

Аналитики Сбера зафиксировали рекордный объем выдач автокредитов на покупку автомобилей с пробегом. В апреле 2026 года клиентам в этом сегменте было выдано более 18 млрд рублей — это рекордный показатель среди российских банков. Предыдущий рекорд также принадлежит Сберу и был установлен в июле 2024 года.

Сегмент автомобилей с пробегом традиционно крупнейший по объему на рынке, а в последние годы его значение дополнительно выросло из-за ограниченного предложения новых машин. При этом доля целевых автокредитных сделок в нише подержанных авто заметно ниже, чем в категории новых. Именно это делает направление одним из самых перспективных для роста.

«Для многих клиентов сегодня подержанная машина — это наиболее доступный вариант покупки. Мы верим, что данный сегмент рынка будет расти, поскольку людям вне зависимости от обстоятельств нужна мобильность и уверенность в завтрашнем дне. А наша задача – дать им для этого удобный финансовый инструмент. Апрельский рекорд достигнут как благодаря привлекательным условиям по автокредитам от Сбера, так и благодаря растущему интересу клиентов к цифровым сценариям взаимодействия с автомобилем. Автокредит можно оформить полностью онлайн, после чего клиент может использовать преимущества нашей экосистемы для автолюбителей: в ней собраны десятки сервисов, упрощающих жизнь водителей», — Владимир Высоцкий, управляющий директор дивизиона «Авто» Сбербанка.

Сбер — один из лидеров рынка автокредитования с портфелем свыше 750 млрд рублей. Автокредит на покупку машины с пробегом можно оформить прямо в мобильном приложении СберБанк Онлайн при поддержке специалистов СберАвто или в любом отделении банка по всей стране. Первоначальный взнос и оформление каско необязательны, при погашении отсутствуют скрытые комиссии и платежи.

