В Иркутской области экс-директор подрядной организации осужден за хищение 9 млн при стройке больницы

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему генеральному директору подрядной организации, который признан виновным в мошенничестве при строительстве Тангуйской участковой больницы в Братском районе. В феврале 2024 года он предоставил заказчику подложные акт приемки и справку о стоимости работ, которые фактически не выполнялись.

На основании фиктивной документации подрядчик получил оплату, а осужденный распорядился деньгами по своему усмотрению. Суд приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима. Также удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с него более 9 млн рублей в счет возмещения ущерба.

Преступление причинило ущерб федеральному и региональному бюджетам. Осужденный признал свою вину. Государственный обвинитель доказал в суде, что перечисленные в актах работы сотрудниками подрядной организации в полном объеме не производились.


/ Сибирское Информационное Агентство /
