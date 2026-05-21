Продажи китайских автомобилей на вторичном рынке РФ выросли на 45,5% за четыре месяца

За первые четыре месяца 2026 года на вторичном рынке России было перепродано 105,5 тыс. автомобилей китайских брендов. Это на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 72,8 тыс. штук. Рыночная доля китайских марок выросла до 5,7%. Об этом сообщил директор агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков.

В структуре перепродаж свежих автомобилей 2022-2025 годов выпуска доля «китайцев» составляет почти 40%, тогда как среди более старых машин от пяти лет – лишь 2%. Самые распространенные китайские марки на вторичном рынке – Chery с долей 20,8%, Geely с 17,7% и Haval с 14,6%. В топ-10 также входят Changan, Lifan, Exeed, Great Wall, Omoda, Tank и Jetour.

Доля электрокаров среди китайских марок на вторичном рынке составляет 1,4%, подключаемых гибридов – 4,4%. Для сравнения, на рынке новых авто доля электрокаров у «китайцев» в этом году снизилась до 0,7%, а доля подзаряжаемых гибридов выросла до 10%.

Ранее российское подразделение китайской Changan объявило о расширении производственной программы. В сообщении компании говорится, что она увеличивает объемы выпуска до 40 тыс. авто в год. Ключевой площадкой выступает завод в Калининградской области.