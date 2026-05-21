Новости

"Коммунальный рай" в Приангарье
«Латаем дыры» и ждём катастрофу? Почему низкие тарифы на ЖКХ в Иркутске — это ловушка
«Коммуналка» по-иркутски: почему низкие тарифы — это рай для жителей и ад для сетей
«Коммунальный рай» в Приангарье: почему низкие тарифы на ЖКХ могут привести к катастрофе
Все материалы сюжета

Продажи китайских автомобилей на вторичном рынке РФ выросли на 45,5% за четыре месяца

За первые четыре месяца 2026 года на вторичном рынке России было перепродано 105,5 тыс. автомобилей китайских брендов. Это на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 72,8 тыс. штук. Рыночная доля китайских марок выросла до 5,7%. Об этом сообщил директор агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков.

Читайте также:

Сбер установил рекорд по выдаче автокредитов на автомобили с пробегом
21 мая 2026
Changan наращивает производство в России до 40 000 авто в год
21 мая 2026

В структуре перепродаж свежих автомобилей 2022-2025 годов выпуска доля «китайцев» составляет почти 40%, тогда как среди более старых машин от пяти лет – лишь 2%. Самые распространенные китайские марки на вторичном рынке – Chery с долей 20,8%, Geely с 17,7% и Haval с 14,6%. В топ-10 также входят Changan, Lifan, Exeed, Great Wall, Omoda, Tank и Jetour.

Доля электрокаров среди китайских марок на вторичном рынке составляет 1,4%, подключаемых гибридов – 4,4%. Для сравнения, на рынке новых авто доля электрокаров у «китайцев» в этом году снизилась до 0,7%, а доля подзаряжаемых гибридов выросла до 10%.

Ранее российское подразделение китайской Changan объявило о расширении производственной программы. В сообщении компании говорится, что она увеличивает объемы выпуска до 40 тыс. авто в год. Ключевой площадкой выступает завод в Калининградской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (1051)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес