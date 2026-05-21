Устаревшие офисы Москвы с завышенными ставками начали терять арендаторов

В Москве начали быстрее терять арендаторов офисные здания, где ставки резко выросли, а качество помещений осталось прежним. По словам генерального директора Times Estate Сергея Назарова, именно такие объекты сегодня первыми оказываются под давлением рынка. Компании стали внимательнее оценивать не только арендную плату, но и весь бюджет – от ремонта до сроков запуска офиса.

«Сегодня быстрее всего арендаторов теряют объекты, где собственник резко выводит ставку на новый уровень, но продукт при этом не меняется. В таких случаях компании начинают смотреть рынок, даже если в итоге остаются», – объяснил Сергей Назаров.

По его словам, когда собственник поднимает цену, не меняя качество, арендаторы начинают искать альтернативу. И хотя ожидания часто не совпадают с реальностью – за прежние деньги доступны либо более слабые помещения, либо площади без отделки – сам факт поиска становится тревожным сигналом для владельцев.

Особенно заметна тенденция в сегменте A-класса и части B+, где здания уже устарели, но ставки сохраняются на уровне современных объектов. Для арендатора теперь важен не только адрес, но и общее качество среды – инженерия, состояние общих зон, возможность быстро заехать без дополнительных затрат.

Локация перестала быть решающим аргументом: если офис не соответствует ожиданиям по качеству, даже удобное расположение не удерживает арендатора. Спрос смещается в сторону современных и продуманных пространств, а устаревшие объекты без вложений и гибкости со стороны собственников начинают выпадать из рынка.