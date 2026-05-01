Льготный заём в 9 миллионов рублей получит машиностроительное предприятие из Иркутской области

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области одобрил заявку ООО «ИнКомПро-Байкал» на получение льготного займа по программе «Проекты развития региона». Средства компания направит на модернизацию производства для выпуска новой продукции — валов для золотодобывающего и горно-обогатительного оборудования.

Сумма льготного займа составит 9 миллионов рублей при общем бюджете проекта в 18,2 миллиона. Срок финансирования — 60 месяцев. В качестве обеспечения предусмотрены банковская гарантия, а также поручительство компании-партнёра ООО «Сибикон».

«Привлечённые средства предприятие планирует направить на приобретение нового производственного оборудования — токарного станка производства Рязанского завода станочного оборудования. Реализация проекта позволит наладить выпуск валов в сборе и валов ротора для дробилок, мельниц, конвейеров и концентраторов. Они применяются для измельчения и транспортировки руды. Основными потребителями продукции станут золотодобывающие и горнодобывающие предприятия», — рассказал министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

ООО «ИнКомПро-Байкал» работает в сфере механической обработки металлов уже 11 лет. Предприятие специализируется на изготовлении сложных металлических изделий и комплектующих, включая валы различной сложности, зубчатые колёса, корпусные детали и элементы гидравлического оборудования. По расчётам компании, в период с четвёртого квартала 2026 года по первый квартал 2031 года предприятие планирует выпустить 125 валов в сборе и 18 валов ротора.

«Этот проект предусматривает локализацию производства в Иркутской области, что позволит существенно сократить сроки поставки продукции для предприятий горнодобывающей отрасли региона. При поставках из других регионов сроки могут достигать месяца, тогда как локальное производство позволит обеспечивать заказчиков продукцией в течение 1–2 недель», — подчёркивает директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Напомним, региональный Фонд развития промышленности был создан в 2017 году Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области при поддержке Правительства региона. За время его работы было поддержано уже более 100 производств: вместе с проектами, получившими чистое федеральное финансирование, это 11 миллиардов заёмных средств.