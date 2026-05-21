Центр «Мой бизнес» запустил серию интенсивов «Мама-предприниматель» в 12 муниципалитетах Иркутской области

Центр «Мой бизнес» проводит серию образовательных интенсивов для женщин, планирующих начать или уже развивающих собственное дело. Программа охватит 12 муниципальных образований Иркутской области и реализуется в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участницы изучают основы предпринимательства, выбор налогового режима, маркетинг и меры государственной поддержки.

«С каждым годом мы видим, как растет направление женского предпринимательства, поэтому подобные программы становятся востребованным форматом обучения. Мы хотим, чтобы женщины чувствовали уверенность в своих силах, где бы они ни жили – в областном центре или отдаленных городах и поселках. Государство готово предоставить все необходимые инструменты: от обучения до финансовых мер поддержки на старте. Этот тур – шаг к тому, чтобы возможность попробовать себя в бизнес-деятельности стала доступнее для всех активных жительниц Приангарья», – подчеркнул министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

Директор центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова пояснила, что основная задача программы – дать женщинам практические инструменты для открытия и развития своего дела. Участницы получают знания, которые могут применить сразу после семинара. Вход на все мероприятия свободный, требуется предварительная регистрация на официальном сайте центра «Мой бизнес» Иркутской области. Программа охватывает также Шелехов, Усолье-Сибирское и Ангарск.