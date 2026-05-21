«Плата за VPN» отложена: власти перенесли введение лимита на интернет-трафик

Введение дополнительной платы за потребление международного интернет-трафика на мобильных сетях будет отложено. Изначально мера, направленная на борьбу с VPN, должна была заработать с 1 июня, но теперь сроки перенесли на осень, передаёт РБК.

О решении РБК рассказали три источника на телеком-рынке. По их словам, обсуждается перенос запуска механизма на период «ближе к осени» или «на время после выборов в Госдуму» (пройдут в сентябре).

В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев предложил операторам ввести плату за трафик свыше 15 Гб в месяц, чтобы ограничить использование VPN-сервисов, которые операторы классифицируют как международный трафик.

Изначально запуск планировался до 1 мая, затем его перенесли на 1 июня, чтобы дать компаниям время на подготовку. Однако теперь и этот срок признан нереалистичным. Для полноценного внедрения механизма, по оценкам экспертов, требуется 3–4 месяца.