«Долги не спишут»: в России зафиксирован резкий рост числа личных банкротств

В первом квартале 2026 года в России был зафиксирован резкий рост числа личных банкротств. Суды признали финансово несостоятельными 137,5 тыс. человек, что на 13,7% больше, чем год назад. Основная волна банкротств накрыла миллениалов (30–45 лет), а женщины стали проходить процедуру чаще мужчин. Свидетельствуют данные «Федресурса», представленные на профильной конференции, сообщает Интерфакс.

Эксперты отмечают, что суды всё чаще отказывают гражданам в полном списании долгов. В I квартале 2026 года в «чёрном списке» отказников оказалось 2 218 человек, что в 2,6 раза больше, чем год назад.

Кто и почему банкротится?

Миллениалы в зоне риска: Почти половину всех банкротов составляют люди в возрасте 30–45 лет.

Женщины чаще: Они лидируют по числу заявлений из-за более высокой кредитной нагрузки.

Молодёжь активнее: Доля должников до 25 лет выросла с 8% до 9%, а доля пенсионеров, наоборот, сократилась с 17% до 14%.

Тенденции: реструктуризация и длительность

Суды стали чаще утверждать планы реструктуризации долгов: их число выросло в 2,4 раза. Однако сами процедуры стали длиннее — в среднем они длятся около полутора лет (560 дней).

«Доля случаев, в которых кредиторы ничего не получили, выросла до 74%. А процент погашения требований кредиторов снизился с 6,8% до 6,1%», — отмечают аналитики.