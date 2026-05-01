Почему рынок авто с пробегом в России растёт четвёртый год подряд

Рынок подержанных автомобилей в России переживает настоящий бум. Он растёт уже четвёртый год подряд, и, по прогнозам главы «Автостата» Сергея Целикова, к концу 2026 года может перешагнуть отметку в 6,5 млн единиц, что станет историческим рекордом.

В чём секрет такого успеха? Эксперт выделяет четыре ключевые причины, которые тесно переплетены между собой.

1. Глобальный импорт «вторички»

Речь не только о привычных «праворульках» из Японии. В 2023 году к каналу поставок подключилась Корея, а в 2024-м — Китай. Ограничения на льготный утильсбор лишь подстегнули покупателей, ускорив динамику ввоза.

2. Альтернатива новому «китайцу»

К началу 2026 года на китайские бренды пересело лишь 6,6% автовладельцев. Остальные ищут альтернативу. При сопоставимой цене выбор часто падает на проверенную иномарку с пробегом, которая к тому же будет более ликвидна при перепродаже.

3. Дефицит выбора в бюджетном сегменте

Если бюджет ограничен 1,5–2 млн рублей, на первичном рынке есть только LADA. На вторичном же — огромный выбор интересных и надёжных вариантов. Как отмечают аналитики, чем дешевле машина, тем быстрее она продаётся. Хорошие авто до 1 млн рублей «уходят влёт».

4. Новые правила утильсбора

Решение МинПромТорга разрешить продажу автомобилей, ввезённых физлицами по льготной ставке, спустя всего один год владения, постепенно наполняет вторичный рынок свежими машинами.