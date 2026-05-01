В Ангарске построят мусорный завод за 2,8 млрд рублей

В Иркутской области построят новый мусоросортировочный комплекс с уникальной технологией переработки. Заказчик объявил аукцион на выбор подрядчика, торги пройдут до 4 июня 2026 года, сообщает RosTender.info..

Объект возведут в Ангарске. Работы должны завершиться к 30 июня 2028 года. Начальная цена контракта — 2,8 миллиарда рублей. Финансирование выделят из областного бюджета и средств компании ООО «РТ-НЭО Переработка отходов».

Комплекс станет ключевым элементом системы обращения с отходами в регионе. Главная особенность — установки для мембранного компостирования. Эта технология позволит перерабатывать органику в удобрения, что снизит нагрузку на полигоны и улучшит экологическую обстановку.