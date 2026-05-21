В Иркутске создадут интерактивные экспозиции о военной истории почти за 23 млн рублей

В Региональном центре патриотического воспитания Иркутской области появятся современные интерактивные экспозиции. Они будут посвящены истории Дома офицеров, Великой Отечественной войне и другим военным конфликтам.

Заказчик объявил аукцион на выбор подрядчика. Торги продлятся до 29 мая 2026 года, а сами работы должны завершиться к 1 сентября 2026 года. Начальная цена контракта составляет 22,8 миллиона рублей, сообщает RosTender.info. .

Экспозиции разместят по адресу: город Иркутск, улица Карла Маркса, 47. Победитель создаст не просто выставки с табличками, а настоящие зоны погружения в прошлое, где каждый сможет почувствовать себя частью событий.

Выставки расскажут о самом Доме офицеров — свидетеле многих исторических эпох. Посетители смогут узнать больше о важных страницах истории и проникнуться атмосферой тех лет.