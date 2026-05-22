Цены в России снизились на 0,02% за неделю

Цены в России с 13 по 18 мая снизились на 0,02% после роста на 0,07% неделей ранее. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, по оценке Минэкономразвития на базе данных Росстата, годовая инфляция замедлилась до 5,36% с 5,47% на 12 мая.

«Это уже можно рассматривать как достаточно сильный сигнал в пользу дальнейшего охлаждения годовой инфляции, но пока не окончательная победа над ростом цен», — поясняет эксперт.

По словам Чернова, главный вклад в снижение цен снова дала еда. «Продовольственные товары подешевели на 0,26%, плодоовощная продукция — на 2,21%. Огурцы снизились на 10,9%, помидоры — на 8,6%, яйца — на 2,0%, баранина — на 1,3%, сливочное масло — на 0,5%», — приводит данные аналитик.

«При этом важно отметить, что на прошлой неделе снижение не свелось только к овощам. Продукты без плодоовощной группы тоже подешевели на 0,08%, это уже более широкий признак ослабления ценового давления», — подчеркивает Чернов.

Аналитик обращает внимание, что по непродовольственным товарам картина более спокойная. «Рост замедлился до 0,05%. Иномарки прибавили всего 0,01%, отечественные автомобили не изменились в цене. Бензин вырос на 0,11%, дизельное топливо — на 0,24%», — сообщает эксперт. «Это не критично, но топливо остается фактором риска, особенно если дорогая нефть будет дольше держаться на рынке», — считает Чернов.

«Самая жесткая часть инфляции по-прежнему — услуги. Их рост замедлился до 0,25%, но туристический сезон уже давит на цены», — поясняет аналитик. По его данным, поездки на Черноморское побережье подорожали на 3,1%, гостиницы 4–5 звезд — на 0,7%, санатории — на 0,6%. «Поэтому недельная дефляция выглядит хорошо, но ЦБ будет смотреть не только на овощи и яйца, а на устойчивые компоненты инфляции», — подчеркивает Чернов.

Эксперт отмечает, что инфляционные ожидания населения пока остаются высокими. «По майскому опросу инФОМ, ожидаемая населением инфляция на год вперед составила 13,0% после 12,9% в апреле, а наблюдаемая инфляция выросла до 15,1%», — приводит данные Чернов. «Это главный аргумент против слишком быстрого снижения ключевой ставки. Люди все еще воспринимают рост цен как высокий, даже если недельные данные уже дают сильное замедление», — считает аналитик.

По словам Чернова, по бизнесу последний полный ориентир тоже не дает ЦБ полной свободы. «В апреле ценовые ожидания предприятий почти не изменились, а средний ожидаемый прирост отпускных цен на следующие 3 месяца снизился до 4,7% в пересчете на год», — сообщает эксперт. «Это лучше, чем в конце 2025 года, но все еще не уровень уверенного возврата инфляции к цели 4%», — уточняет Чернов.

«Для Банка России эти данные усиливают аргументы за дальнейшее снижение ставки, но не за резкий шаг ее снижения. Сам ЦБ прямо связывает дальнейшие решения с устойчивостью замедления инфляции, инфляционными ожиданиями и внешними рисками», — поясняет аналитик. «Отдельно внешний риск остается через нефть, логистику и Ближний Восток. МВФ в апрельском обзоре также указывал, что конфликт на Ближнем Востоке может ускорить глобальную инфляцию», — добавляет Чернов.

«Мой основной прогноз сейчас такой, что если в ближайшие недели инфляция останется около нуля или снова уйдет в небольшой минус, а ожидания населения хотя бы не вырастут, то ЦБ получит пространство для нового снижения ставки. Но из-за высоких инфляционных ожиданий, сезонного роста услуг и внешних рисков шаг, скорее всего, останется осторожным. Поэтому пока я жду очередного снижения ключевой ставки на 50 б.п.», — заключает Владимир Чернов.